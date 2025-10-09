Paraná: Inscripciones abiertas para los Espacios Municipales de Primera Infancia
La Municipalidad de Paraná ha abierto las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 de sus Espacios Municipales de Primera Infancia (EPI). Las familias interesadas pueden presentar la documentación necesaria hasta el 14 de noviembre, en la sede de cada EPI, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13. Estos espacios están destinados a niñas y niños de entre 45 días y 3 años.
Ubicados en diferentes barrios de la ciudad, los EPI ofrecen un ambiente de contención y estimulación con personal capacitado, además de brindar desayuno y almuerzo. Su objetivo es fomentar el crecimiento y desarrollo saludable de la primera infancia.
Requisitos y documentación
Para inscribir a los menores, es necesario presentar la siguiente documentación en fotocopia:
- DNI/CUIL del niño/a o constancia de trámite.
- DNI/CUIL de madre, padre o tutor/a o constancia de trámite.
- Datos del grupo familiar (apellidos, nombres, fecha de nacimiento y DNI).
- Libreta de Salud Infantil o Cuaderno de Control Pediátrico.
En caso de que el niño/a no esté a cargo de sus padres, se debe presentar una fotocopia de la tenencia extendida por el Juzgado de Familia o el COPNAF.
Listado de Espacios de Primera Infancia (EPI)
Aquí se detallan los EPI disponibles en la ciudad, junto con su dirección:
- Abejitas: Los Chanás 1644, Barrio Anacleto Medina
- Amiguitos: Int. Forzano 775, Barrio Paraná V
- Arroyito: Florencio Sánchez 733, Barrio 33 Orientales
- Casita de ensueño: Roberto Satler y Mario Abel Amaya, Barrio Santa Lucía
- Costeritos: Fragata de Sarmiento y Juan Pringles
- El Boyerito: 19 de abril 1228, Barrio Mariano Moreno
- El Peludito: Ricardo Balbín 648, Ruta 11 km 4 ½
- El Principito: Soldado Aeronáutico Luna 2270, Base Aérea
- El Trencito: Del Facón y Del Espinel, Estación Parera
- Estrellita: Cesar Blas Pérez Colman y Saba Fernández, Barrio Yatay
- Evita: Lorenzo Gioria y Germán Burmeister, Barrio Paraná XVI
- Gurisitos: Alte. Brown 2306, Barrio AATRA
- Humito azul: Cura Gil Obligado al final, Barrio Humito
- Isleritos San Martín: Florencio Ameghino al final, Barrio San Martín
- Isleritos Puente Blanco: Costa rica 203, Barrio Puente Blanco
- La Princesita: Pronunciamiento 905, Barrio Belgrano
- Las Lomitas: Quinquela Martín 2437, Barrio Lomas del Mirador
- Los Gauchitos de la Virgen de Luján: Calle 1011 y 1008, Barrio Gaucho Rivero
- Los Jilgueritos: Brigadier López y Coronel Dominguez, Barrio 3 de febrero
- Los Pollitos: Calle 899 y 896, Barrio Fco. Ramírez
- Los Pinguinitos: Rep. de Siria 705, Barrio Antártida Argentina
- Oro de sol: Santos Vega 1749, Barrio El Sol
- Pancitas Verdes: Illia 162
- Patito Sirirí: Av. Estrada 3675, Barrio Bajada Grande
- Pimpollitos: Monte caseros y Villaguay
- Puente de colores: Av. Churruarín 1379, Barrio Pagani
- Rayito de Luz: calles Villa Hernandarias y Aldea Santa María, Barrio Parque Mayor
- San Pablo: Simón Bolivar 1121, Barrio El Morro
- Semillitas de Ilusión: Virrey Vertiz 2420, Barrio Gaucho Rivero
- Tortuguitas: Sara Eccleston y Coronel Díaz, Barrio Villa Mabel