Paraná inicia una campaña de vacunación contra el sarampión ante la alerta nacional
La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha la próxima semana una nueva campaña gratuita de inmunización contra el sarampión, reforzando su estrategia de prevención primaria y la adhesión al calendario oficial de vacunación.
Refuerzo sanitario ante casos detectados en el país
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que las vacunas son “estrategias seguras que permiten erradicar enfermedades infectocontagiosas y algunos cánceres, si se colocan en el tiempo oportuno”.
Recordó que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantienen de manera permanente la aplicación gratuita de todas las vacunas del calendario para la población.
Además, subrayó que la Secretaría desarrolla una política sanitaria proactiva, implementando campañas dirigidas a adultos mayores, personas en situación de calle, empleados municipales y otros grupos específicos.
Triple viral para personal municipal y población que asiste a los CAPS
En el marco de la alerta epidemiológica por casos de sarampión detectados en Argentina, Enrique confirmó que el municipio aplicará la vacuna triple viral a personal de Salud municipal y a quienes concurren a los CAPS, con el objetivo de proteger contra sarampión, rubéola y paperas.
Vacunación antirrábica en continuidad permanente
La funcionaria también recordó que el municipio mantiene activa la vacunación antirrábica para mascotas, una medida que protege tanto a los animales como a la comunidad.