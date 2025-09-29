Paraná inauguró con éxito la primera Expo de Pesca y Outdoors: Tierra & Agua
Del viernes al domingo, la Sala Mayo fue escenario de la 1ª Expo de Pesca y Outdoors: Tierra & Agua, un evento organizado por la Municipalidad de Paraná que se convirtió en un nuevo espacio de encuentro y comercialización para vecinos, excursionistas y turistas.
La expo, primera en su tipo en la ciudad, reunió propuestas de pesca, náutica, deportes al aire libre y distintas formas de disfrutar de la belleza natural del río Paraná, siempre desde una perspectiva sustentable, uno de los ejes de la gestión municipal.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, resaltó la participación y el nivel de la muestra: “La calidad de los más de 30 expositores y gastronómicos que fueron parte de esta primera edición de Paraná Tierra y Agua fue muy destacada. La mayoría de ellos eran comerciantes que no tenían experiencia en eventos de este tipo y se mostraron gratamente sorprendidos por la gran cantidad de gente que asistió a la Sala Mayo durante los tres días”.
Bustamante subrayó además que esta iniciativa se suma a la política activa del Municipio de generar espacios de comercialización y encuentro que favorecen tanto al sector privado como al público en general, potenciando a Paraná como un polo de actividades recreativas y turísticas.