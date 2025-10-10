Paraná impulsa una estrategia de promoción turística para la temporada primavera-verano
La Municipalidad de Paraná, junto a las organizaciones que conforman el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR), puso en marcha una nueva campaña de promoción con el objetivo de atraer visitantes durante la temporada primavera-verano y fortalecer la actividad turística local, que abarca hotelería, gastronomía, comercio y servicios.
La iniciativa forma parte de un plan integral de marketing que incluirá acciones durante el fin de semana largo, con la participación de influencers nacionales, la difusión de spots promocionales y la cobertura de medios de prensa.
Este viernes y sábado, referentes de la comunicación digital recorrerán espacios emblemáticos de la ciudad, como el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y la Sala Mayo, además de los shoppings, restaurantes con sabores regionales, platos contemporáneos y coctelería local. También conocerán el casco histórico a bordo del Bus Turístico, la Bicivía de la Costanera, el Islote Curupí y las actividades náuticas que ofrece el río Paraná.
Asimismo, la propuesta se complementará con atractivos cercanos, como un viñedo en Colonia Ensayo y el festival HARLEM en Santa Fe, fortaleciendo la oferta regional.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó que “desde el inicio de la gestión se viene trabajando con diferentes estrategias de promoción, articulando entre el sector público y privado a través de la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto. El objetivo es darle mayor visibilidad a todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer, y en ese sentido, las redes sociales y los entornos digitales son herramientas clave”.
Por su parte, el subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, valoró “la decisión política de la intendenta Rosario Romero de fortalecer la colaboración público-privada y el trabajo conjunto de las organizaciones del Ente Mixto para posicionar a Paraná como destino turístico nacional”.
Los contenidos generados se publicarán en las cuentas de Modo Turista, Malika Viajes y Experiencias, Camina Argentina, Boleto a la Felicidad, Recomiendo Viajar, Viajera Compulsiva, Always Travelera y Leila Castro, entre otros.
Productos turísticos
El plan de marketing busca difundir los principales productos turísticos de Paraná: río, naturaleza, aventura, deporte, arte, historia y cultura. También se destacan los sabores con identidad regional, los atardeceres del litoral, la hotelería y gastronomía de calidad, y los espacios públicos recuperados, entre ellos el recientemente inaugurado Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Además, Paraná se consolida como una sede destacada del turismo de reuniones, ubicada en el noveno lugar a nivel nacional, con una agenda de eventos de calidad, infraestructura adecuada y proximidad estratégica con Buenos Aires, Córdoba y Rosario.