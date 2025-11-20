Paraná impulsa una campaña preventiva contra la pediculosis y la escabiosis en escuelas
La Municipalidad de Paraná está llevando adelante una campaña integral de prevención de pediculosis y escabiosis, con el objetivo de evitar contagios, detectar casos a tiempo y garantizar tratamientos eficaces mediante acciones educativas, higiénicas y farmacológicas dirigidas a toda la comunidad.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que la actividad “se lleva adelante en diferentes instituciones educativas de la ciudad, ya que en esta época es en la que más se registran casos de pediculosis y escabiosis”. En esa línea, remarcó que “la Municipalidad entrega lociones de forma gratuita para tratamientos específicos”, facilitando el acceso a la atención necesaria.
La funcionaria agregó que la iniciativa “busca prevenir el contagio, detectar casos de manera temprana y aplicar tratamientos efectivos, combinando estrategias educativas, higiénicas y farmacológicas dirigidas a la comunidad, las familias y las instituciones educativas”, reforzando el abordaje integral de ambas parasitosis.
A su turno, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, destacó que el propósito central “es fortalecer el abordaje comunitario y educativo de estas temáticas, promoviendo hábitos saludables y medidas de prevención”.
En el marco de la campaña, Gauna detalló que “hoy estuvimos en la escuela Maximio Victoria, donde enfermeras del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Toma Nueva dictaron un taller”, actividad que incluyó una obra de títeres y un cuento para que los alumnos “tomen conciencia de la importancia de informarse para prevenir”.