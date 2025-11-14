Paraná impulsa una campaña para detectar y prevenir enfermedades crónicas en empleados municipales
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Municipalidad de Paraná intensifica su trabajo de visibilización y prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) a través de una campaña destinada a los empleados municipales, iniciativa que se desarrolla desde septiembre bajo la coordinación de la Secretaría de Salud.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que la propuesta responde a “una decisión de la intendenta Rosario Romero de cuidar la salud de los trabajadores del Estado Municipal”. En esa línea, señaló que la campaña se diseñó optimizando los recursos humanos y estructurales disponibles. Para ello, se habilitaron los consultorios de 9 de Julio y se reorganizó al personal administrativo, técnico y profesional de la Dirección General de Salud Municipal. También se integró al equipo el personal del laboratorio de análisis químicos.
El médico clínico Roberto Riso, responsable de las actividades, explicó que en cada consulta se realizan controles médicos, se confecciona la historia clínica, se mide la tensión arterial, se efectúa un test de detección y se completa el consentimiento informado. El test permite identificar factores de riesgo a partir de variables antropométricas, hereditarias y conductuales.
A partir de esta primera evaluación, se determina el nivel de riesgo de cada agente municipal. Cuando es necesario, se solicitan análisis complementarios de laboratorio para confirmar o descartar ECNT. En caso de diagnóstico confirmado, se diseña un plan de tratamiento personalizado y se garantiza el seguimiento correspondiente.
Riso advirtió que tanto la diabetes como la hipertensión arterial son principales causas de morbi-mortalidad en la población trabajadora adulta y que suelen ser enfermedades silenciosas, cuyos primeros signos aparecen de forma abrupta. Además, remarcó que es habitual que coexistan varias condiciones en un mismo paciente, situación conocida como comorbilidad.
La campaña continúa vigente y se invita a los empleados municipales a solicitar turno al 4201829, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.