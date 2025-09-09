Paraná implementa plan de manejo de residuos en el arroyo Antoñico
El Municipio de Paraná puso en marcha un plan de manejo de residuos sólidos urbanos en el arroyo Antoñico, mediante la instalación de una barrera de contención en su desembocadura al río Paraná. La iniciativa, basada en la colaboración público-privada, busca facilitar la recolección de desechos y concientizar sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.
“Con la vinculación del sector público y privado, comprometidos con el ambiente y el cuidado de nuestro río, se ha instalado esta barrera para contener los desechos sólidos urbanos que no deberían estar en el agua. Por eso es fundamental cuidar la conducta urbana y depositar los residuos donde corresponde. El arroyo es de todos y hay que cuidarlo”, expresó Rosario Romero.
El proyecto contó con el aporte de empresarios locales, que permitieron adquirir la barrera para contener residuos mal desechados. El material acumulado será retirado periódicamente por personal municipal, garantizando además la prevención ante fenómenos climáticos.
“Vivimos el río y, como entrerrianos, debemos unirnos y ser responsables para cuidar nuestros recursos. Muchas veces no valoramos lo que tenemos, por eso como empresa decidimos apoyar al municipio y promover el cambio de conducta ciudadana para no ensuciar el río”, señaló Pablo Márquez, empresario paranaense.
Por su parte, Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos, destacó que “la barrera permitirá retirar periódicamente los desechos acumulados y garantizar que el caudal circule con normalidad hacia el río ante grandes precipitaciones”. También recordó a la comunidad que la ciudad cuenta con un sistema de recolección en funcionamiento, instando a depositar los residuos en los contenedores correspondientes.
Según explicó Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente, la barrera se colocó en diagonal a metros de la desembocadura y está diseñada para captar residuos sólidos flotantes y semi sumergidos, principalmente plásticos, facilitando su recolección con maquinaria adecuada. La implementación se realizó tras relevamientos de ingeniería y la elaboración de un plan de manejo específico.