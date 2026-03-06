Paraná implementa el nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas
La Municipalidad de Paraná puso en marcha el nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas, establecido mediante la Ordenanza N° 10.257, que entró en vigencia el 2 de diciembre de 2025 y actualiza el régimen sancionatorio vigente. La normativa incorpora nuevas herramientas de intervención estatal y sanciones alternativas orientadas a mejorar la convivencia y el cuidado del espacio público.
El nuevo marco normativo amplía el abanico de respuestas del Estado frente a las infracciones. De este modo, la multa económica deja de ser la única alternativa, ya que se incorporan otras sanciones como capacitaciones, trabajo comunitario y medidas de remediación, que podrán aplicarse de manera principal o complementaria según la gravedad del hecho y el daño ocasionado.
El Código también establece un sistema gradual de sanciones que contempla amonestaciones, multas, inhabilitaciones, clausuras, decomisos y prohibiciones de concurrencia, lo que permite una intervención proporcional y adecuada a cada situación.
Además, la normativa otorga mayores facultades a los jueces y juezas de Faltas para graduar y aplicar sanciones de acuerdo con las circunstancias de cada caso, con el objetivo de garantizar una respuesta estatal razonable, eficaz y oportuna.
En materia procedimental, la actualización incorpora herramientas tecnológicas que modernizan la gestión administrativa. Entre ellas se encuentra la validez de las notificaciones electrónicas enviadas al correo declarado por cada persona en la plataforma Mi Paraná, lo que agiliza los trámites y fortalece la transparencia del sistema.
La aplicación del Código requiere la intervención coordinada de distintas áreas municipales, entre ellas Control Urbano, Habilitaciones, Bromatología, Ambiente y Tránsito, según la naturaleza de cada infracción, consolidando una actuación integral del Estado municipal.
Con la implementación de este nuevo régimen, el Municipio busca fortalecer la convivencia urbana y promover una ciudad más ordenada y segura, mediante reglas claras, sanciones proporcionales y medidas orientadas a corregir conductas y reparar los daños ocasionados.