Paraná homenajeó a San Martín a 175 años de su fallecimiento
En la Plaza 1° de Mayo de Paraná se realizó un acto institucional en homenaje al Padre de la Patria, al cumplirse 175 años de su fallecimiento. La ceremonia fue encabezada por la intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres.
El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Luego se colocaron ofrendas florales al pie del monumento, se arrió la bandera nacional a media asta, se realizó un toque de silencio y finalmente se entonó la Marcha de San Lorenzo.
“El general San Martín es un personaje histórico que genera adhesiones en todo el mundo y nunca ha entrado en polémica nacional. Es indiscutido por todos los sectores, tanto políticos como sociales, y creo que eso se debe al rol que tuvo como libertador, no solo como estratega militar sino también como pensador que buscaba la libertad de los pueblos de toda América”, expresó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
La ceremonia contó con la participación del monseñor Eduardo Tanger, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Rosario; concejales y autoridades del Gobierno Municipal de Paraná; Fuerzas Armadas y de Seguridad; miembros del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Dirección de Veteranos de Guerra de la Municipalidad; veteranos de Misiones de Paz en Naciones Unidas; la agrupación de adultos mayores del barrio El Sol y la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor del Litoral.