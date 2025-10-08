Paraná: hasta el 31 de octubre se podrá renovar el beneficio SUBE para obreros, empleados públicos y beneficiarios de la Ley 4035
La Municipalidad de Paraná recordó que hasta el 31 de octubre estará vigente el período para renovar los beneficios del Boleto Obrero, Empleado Público y Pensión por Incapacidad o Ancianidad (Ley 4035).
El trámite se realiza en la Unidad de Gestión SUBE, ubicada en Av. Almafuerte 233, de 8 a 13 horas, durante todo el mes de octubre.
Una vez vencido el plazo, quienes no hayan hecho la actualización pasarán automáticamente a abonar la tarifa general.
El beneficio se aplica a todas las líneas del transporte urbano de la ciudad: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.
Documentación obligatoria
Boleto Obrero / Empleado Público
- Tarjeta SUBE
- DNI físico o app Mi Argentina
- Domicilio en Paraná (acreditado en el DNI)
- Fotocopia del recibo de sueldo (con un tope de 1.5 Salario Mínimo, Vital y Móvil)
- El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad
Jubilados/Pensionados provinciales (sin acceso a la Tarifa Social Federal) / Beneficiarios Ley 4035
- Tarjeta SUBE
- DNI físico o app Mi Argentina
- Domicilio en Paraná (acreditado en el DNI)
- Fotocopia del recibo de sueldo con un neto menor al tope establecido
- En el caso de beneficiarios de la Ley 4035, se debe presentar el comprobante de pago que se entrega en el lugar de cobro de la pensión