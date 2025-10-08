Maran Suites & Towers

Paraná: hasta el 31 de octubre se podrá renovar el beneficio SUBE para obreros, empleados públicos y beneficiarios de la Ley 4035

Redacción | 08/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná recordó que hasta el 31 de octubre estará vigente el período para renovar los beneficios del Boleto Obrero, Empleado Público y Pensión por Incapacidad o Ancianidad (Ley 4035).

El trámite se realiza en la Unidad de Gestión SUBE, ubicada en Av. Almafuerte 233, de 8 a 13 horas, durante todo el mes de octubre.

Una vez vencido el plazo, quienes no hayan hecho la actualización pasarán automáticamente a abonar la tarifa general.

El beneficio se aplica a todas las líneas del transporte urbano de la ciudad: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23.

Documentación obligatoria

Boleto Obrero / Empleado Público

  • Tarjeta SUBE
  • DNI físico o app Mi Argentina
  • Domicilio en Paraná (acreditado en el DNI)
  • Fotocopia del recibo de sueldo (con un tope de 1.5 Salario Mínimo, Vital y Móvil)
  • El recibo no debe tener más de 3 meses de antigüedad

Jubilados/Pensionados provinciales (sin acceso a la Tarifa Social Federal) / Beneficiarios Ley 4035

  • Tarjeta SUBE
  • DNI físico o app Mi Argentina
  • Domicilio en Paraná (acreditado en el DNI)
  • Fotocopia del recibo de sueldo con un neto menor al tope establecido
  • En el caso de beneficiarios de la Ley 4035, se debe presentar el comprobante de pago que se entrega en el lugar de cobro de la pensión

