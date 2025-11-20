Paraná habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David tras completar obras clave de ensanche y repavimentación
La Municipalidad de Paraná dejó habilitado el ingreso y egreso al Parque Industrial por calle Miguel David, luego de finalizar las obras de ensanche, recomposición de la calzada y mejoras en infraestructura pluvial y de servicios. La intervención forma parte del reinicio del ingreso sureste a la ciudad por Circunvalación/Ruta 12, una obra que había quedado paralizada.
La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos concluidos y destacó la importancia de reactivar esta conexión estratégica solicitada por las empresas del complejo. “Cuando se dejó de hacer la obra de Circunvalación, esta arteria comenzó a presentar muchas complicaciones, teniendo en cuenta que es un ingreso muy importante para la ciudad. Ahora la finalizamos con fondos 100% paranaenses y ya comenzamos con la obra sobre la Ruta 12, que esperamos que dentro de un año genere un gran beneficio para todos”, subrayó.
Los trabajos ejecutados sobre Miguel David, entre Salellas y Bonell, incluyeron la adecuación de la base, la construcción de un conducto pluvial, la optimización de la cañería de agua que atraviesa la Circunvalación y la ampliación del radio de giro en hormigón en la intersección con Salellas. Además, se incorporó iluminación bajo el programa 100% Led.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, remarcó que esta obra era prioritaria debido al deterioro que presentaba la vía. “El acceso o salida del Parque Industrial se puede hacer de manera segura, ya que la trama vial presentaba un importante deterioro”, sostuvo el funcionario.
Con la habilitación, las empresas y transportistas que circulan diariamente por la zona contarán con un paso más seguro y eficiente, mientras avanzan en paralelo los trabajos sobre la Ruta 12, que conforman el proyecto integral de reordenamiento vial del sector sureste de la capital provincial.