Paraná garantiza gas envasado gratuito para comedores y merenderos comunitarios
La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano, implementa un plan estratégico que asegura el suministro de gas envasado gratuito a 90 comedores y 150 merenderos comunitarios de la ciudad. La iniciativa busca garantizar condiciones dignas y seguras para sostener las actividades alimentarias diarias.
El programa alcanza a todos los espacios empadronados y acompañados por el municipio, en el marco de una política integral que reconoce el rol esencial que cumplen estos centros en los barrios. Según los relevamientos de los equipos territoriales y visitas periódicas, se detectó que más de la mitad de estos lugares cocinaba a leña, lo que dificultaba las tareas diarias y generaba riesgos para la salud y la seguridad.
El acceso al gas envasado representa una mejora significativa en la calidad de vida de quienes sostienen estos espacios comunitarios. Además de garantizar mayor comodidad y condiciones de higiene, agiliza los tiempos de preparación de alimentos y permite realizar la labor de forma más segura, dignificando la labor diaria de cientos de personas comprometidas en ofrecer un plato de comida caliente a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.
Esta es la segunda edición del programa, lo que refuerza el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las redes comunitarias que alimentan, cuidan y sostienen la vida en los distintos territorios de la ciudad.