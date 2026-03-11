Paraná fue sede del primer encuentro de gestores de enfermería de 2026
Este miércoles se desarrolló la primera reunión del año de gestores de enfermería, un espacio de capacitación y diálogo impulsado por la Dirección General de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos, que permite abordar inquietudes del sector junto a referentes de hospitales y centros de salud de toda la provincia.
El primer encuentro de 2026 se realizó en la Sala Mayo de Paraná y estuvo encabezado por los directores generales de Enfermería y del Primer Nivel de Atención, Martín Nani y Gladys Arosio, quienes destacaron la participación de casi 150 gestores provenientes de distintos puntos de Entre Ríos.
“Consideramos que estas reuniones son muy importantes porque, además de la comunicación que podemos hacer de manera remota a través de los canales oficiales o de los correos electrónicos, no hay nada más efectivo que el cara a cara”, explicó Nani.
El funcionario también valoró la importancia de la presencialidad para el intercambio profesional, al señalar que permite compartir experiencias entre colegas de hospitales y centros de salud de diferentes localidades de la provincia.
“Es una gran oportunidad para los asistentes, ya que les permite compartir experiencias con colegas de distintos puntos de la provincia y llevarse datos muy enriquecedores”, sostuvo.
Respecto a los temas abordados durante la jornada, Nani indicó que se presentó el proyecto de trabajo para 2026, que incluye el calendario de actividades y la agenda de capacitaciones previstas para el año.
“Abordamos el calendario de trabajo y la agenda de capacitaciones, así como las novedades previstas para este año”, precisó.
Finalmente, se informó que el cronograma de encuentros se extenderá entre marzo y noviembre y que las próximas reuniones se desarrollarán de manera itinerante en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación y llegar a la mayor cantidad de localidades posibles.