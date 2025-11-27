Paraná fue sede del cierre anual del programa La Juventud Te Cuida con actividades sobre salud mental y vínculos saludables
En la Escuela Secundaria Nº 38 Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, en la capital provincial, se realizó el cierre anual de la capacitación impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, una iniciativa orientada a promover vínculos saludables, salud mental y prevención de violencias entre adolescentes.
El último encuentro del año del programa La Juventud Te Cuida fue desarrollado por la Dirección de Juventud, que llevó adelante actividades lúdicas y dinámicas participativas destinadas a estudiantes secundarios, enfocadas en salud mental, vínculos y sexualidad.
A lo largo del año, el programa desplegó su trabajo en 14 localidades, alcanzando a 20 instituciones educativas y a más de 700 jóvenes entrerrianos, consolidándose como una política pública sostenida para el acompañamiento de las juventudes.
La propuesta busca generar transformaciones duraderas en los modos de vinculación y en los estilos de vida de las y los jóvenes, entendiendo que constituyen una población clave para construir una sociedad más justa, equitativa y saludable.
Contactos para solicitar talleres:
Correo: dirjuventud_desarrollohumano@entrerios.gov.ar
WhatsApp: 343 611-0925