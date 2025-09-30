Paraná fue sede del 6° Encuentro Nacional de Básquet Inclusivo
La ciudad de Paraná recibió este fin de semana el 6° Encuentro de Básquet Inclusivo, que se desarrolló en el Club Atlético Talleres con la participación de más de 150 jóvenes de distintos puntos del país. El torneo fue organizado por la Escuela de Amigos y contó con el acompañamiento del Municipio.
La apertura se realizó el sábado por la noche con un emotivo acto de bienvenida a las delegaciones, palabras alusivas y la presentación artística de la Guardia del Paraná, en un marco de gran entusiasmo y alegría.
Participaron de la inauguración el subsecretario de Deportes del Municipio, Juan Arbitelli; el presidente del Club Talleres, Horacio Lorenzetti; la vicepresidenta de la institución, Carina Ramos; la senadora provincial, Claudia Silva; y Cristian Gómez, en representación de la Escuela de Amigos.
El evento reunió a equipos de distintas provincias: Club Zaninetti (Concepción del Uruguay), Los Tigres (Capilla del Señor, Buenos Aires), Caramelos Surtidos (Rosario), Mil Amores (Villaguay), Deporte Adaptado (Crespo), Litoral Unidos (Santa Fe), Legendarios (San Rafael, Mendoza), Escuela Deportiva Municipal de Zárate, Los Soñadores (Tucumán), además de la Escuela de Amigos del Club Talleres como anfitriona.
Desde la organización destacaron el espíritu del encuentro: “Encuentros como este son una fiesta de la amistad y el deporte. Más allá de las competencias, lo importante es compartir, convivir y fortalecer la inclusión a través del básquet”.