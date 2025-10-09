Paraná fue sede de la Jornada de Criminología en el Ámbito Penitenciario
La Jornada de Criminología en el Ámbito Penitenciario se realizó este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con el objetivo de analizar los desafíos actuales de la ejecución penal y promover una reflexión interdisciplinaria sobre la realidad del sistema carcelario.
El encuentro reunió a profesionales, personal de servicios penitenciarios de distintas provincias y representantes del Poder Judicial, en una instancia de intercambio de experiencias y análisis de estrategias para mejorar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Alejandro Miotti, destacó la participación federal en la jornada: “Estamos realizando una jornada de Criminología en el ámbito penitenciario con participantes de Santa Fe, Córdoba, La Rioja y directores generales que nos acompañan. Con disertantes de Paraná, Córdoba y Santa Fe. Estamos muy contentos y esperamos que sea la primera de muchas”.
Por su parte, la directora principal de Tratamiento, Mariela Pérez, subrayó la relevancia del intercambio profesional: “La idea es que hoy podamos interactuar, cambiar experiencias, sumar conocimiento y, sobre todo, ver cómo otras provincias aplican la misma ley, la 24.660, y cómo se abordan las situaciones complejas”.
Durante el encuentro se puso de relieve el rol de los equipos interdisciplinarios dentro de las unidades penales, cuya tarea resulta esencial para el tratamiento individualizado de las personas condenadas y su posterior proceso de reinserción social.
En este sentido, se explicó que, al momento de dictarse una condena, los equipos técnicos elaboran un diagnóstico integral que no solo analiza el delito cometido, sino también las condiciones personales y sociales del interno, identificando factores de riesgo, problemáticas de salud mental, adicciones, carencias educativas o dificultades de inserción laboral.
A partir de este diagnóstico se diseña un plan de tratamiento personalizado, que contempla actividades educativas, laborales y terapéuticas adaptadas al perfil y nivel de riesgo de cada persona privada de libertad.