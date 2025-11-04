Paraná: Finalizó la reparación en la red de agua potable de calle Churruarín
Personal de la Municipalidad de Paraná finalizó los trabajos de reparación de un caño maestro de 250 milímetros en la red de agua potable, en el tramo comprendido entre calles Grella y Ayacucho.
Las tareas, que se habían iniciado en las primeras horas de la tarde, culminaron con éxito y permitirán mejorar el funcionamiento del sistema de distribución en una amplia zona de la ciudad.
De manera gradual y progresiva, en las próximas horas se irá restableciendo el abastecimiento del suministro en el sector delimitado por avenida Almafuerte y las calles Almirante Brown, Rondeau y 3 de Febrero.
Durante el desarrollo de los trabajos, en algunos puntos del área pudo registrarse una baja transitoria de presión, situación que se irá normalizando conforme avance la restitución del servicio.