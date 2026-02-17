Paraná: finalizó la reparación del caño maestro de agua en avenida Ramírez
La intervención sobre el caño de impulsión de agua potable en avenida Ramírez concluyó y el servicio comenzó a normalizarse de manera gradual durante la tarde.
Según se informó, el abastecimiento recuperará progresivamente caudal y presión en el área urbana que comprende el casco céntrico, los barrios Hipódromo, Rocamora y parte de Santa Lucía.
Durante el desarrollo de los trabajos, que se realizaron en el tramo ubicado entre calles Enrique Carbó y Villaguay, se registraron algunos casos de baja presión en la red.
Tránsito rehabilitado con circulación reducida
En paralelo, se restableció la circulación vehicular en el sentido norte-sur, aunque a media calzada, por lo que se solicita a los automovilistas transitar con precaución.
El sector donde se ejecutó la reparación permanece debidamente señalizado para garantizar la seguridad vial.