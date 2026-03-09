Paraná: finalizó la reparación de una cañería en calle Santos Vega y se normaliza el suministro de agua
Finalizaron los trabajos de intervención en la red de agua potable en calle Santos Vega, por lo que de manera gradual y progresiva se irá normalizando el abastecimiento del servicio en el área atendida por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.
Durante el desarrollo de las tareas de reparación de una cañería ubicada en inmediaciones del barrio El Sol, algunos sectores registraron baja presión en el suministro de agua.
La situación afectó principalmente a zonas de los barrios Mercantil, Anacleto Medina, San Agustín, Puerto Viejo y Bajada Grande, donde los usuarios pudieron experimentar disminución en la presión del servicio mientras avanzaban los trabajos.
Con la finalización de la intervención, se espera que el suministro se normalice progresivamente a lo largo de la noche en todos los sectores alcanzados por la red.