Paraná: finalizó la intervención en la red de agua potable sobre avenida Ramírez
La Municipalidad de Paraná informó que concluyeron los trabajos de reparación en la red de agua potable sobre avenida Ramírez, por lo que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual durante la noche y la madrugada.
El abastecimiento recuperará progresivamente caudal y presión en el sector comprendido entre calles Provincias Unidas, División de Los Andes y avenida De Las Américas, incluyendo el extremo sur y oeste de esa área. También se restablecerá en zonas de los barrios Paracao, General Espejo, Santa Lucía, Kilómetro 5 y ½ y sectores aledaños de Paraná.
Durante la jornada se registraron casos de baja presión mientras se realizaban tareas de reparación sobre una cañería de 300 milímetros ubicada en avenida Ramírez, entre Provincias Unidas y Jacinto César Pérez, en el acceso al barrio Pasteleros.
En paralelo, quedó rehabilitada la circulación vehicular en ese tramo de la avenida, en el sentido sur-norte de ingreso a la ciudad, aunque a media calzada. Desde el municipio solicitaron a los conductores transitar con precaución, ya que el sector intervenido permanece debidamente señalizado.