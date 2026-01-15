Paraná: finalizó la intervención en la red de agua potable de la vecinal Florida
Personal municipal concluyó al mediodía los trabajos de reparación en una cañería distribuidora ubicada en la intersección de 3 de Febrero y Pérez Colman, en el marco de una intervención programada sobre la red de agua potable.
Según se informó, el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual y progresiva a lo largo de la tarde en dos amplias zonas de la ciudad. Una de ellas comprende el sector delimitado por avenida Francisco Ramírez, Colón y San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. La otra zona incluye el área comprendida desde Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte y hasta la costa del río Paraná, alcanzando a las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Durante el desarrollo de las tareas de reparación, en ambos sectores se registraron episodios de baja presión, una situación que se normalizará progresivamente con la puesta en régimen del sistema tras la finalización de la intervención.