Paraná: Finalizaron los trabajos previstos en Churruarín y 3 de Febrero
Durante la mañana de este viernes, concluyeron las tareas de colocación del nuevo tramo de cañería de polietileno de alta densidad de 500 milímetros, que conectará la Planta Echeverría con el Centro Distribuidor Ramírez, en la intersección de Churruarín y 3 de Febrero.
Los trabajos, que forman parte del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable impulsado por la Municipalidad de Paraná, tienen como objetivo optimizar la provisión de agua hacia el Centro Distribuidor Ramírez. La intervención incluyó la instalación del nuevo conducto dentro del túnel previamente ejecutado sobre calle 3 de Febrero, mediante tecnología de tunelería teledirigida, lo que permitió avanzar sin necesidad de abrir zanjas.
Para realizar estas tareas fue necesario interrumpir momentáneamente el tránsito en calle Churruarín, entre Esteban Rams y Sors Cirera.
Con esta obra, la Municipalidad continúa fortaleciendo la red de agua potable de la ciudad, mejorando la distribución y garantizando un servicio más eficiente y sustentable para todos los vecinos.