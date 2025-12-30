Paraná: finalizaron las reparaciones de una cañería de agua dañada durante trabajos de cableado
Antes del mediodía concluyeron los trabajos de reparación de una cañería de agua en avenida Jorge Newbery, entre Soldado Bordón y 2 de Abril, luego de que una empresa constructora provocara roturas en la red durante el avance de tareas de tendido de cableado para un servicio público.
En el sector fue necesario reemplazar unos 20 metros de conductos, debido a los daños ocasionados sobre la red pública de distribución de agua. Como consecuencia de estas tareas, se registraron episodios de baja presión en el suministro en el área comprendida entre Miguel David, Mihura, Lisandro de la Torre y el Parque Industrial General Belgrano.
Desde el área técnica se informó que la provisión del servicio se restablecerá de manera gradual y progresiva a lo largo de la tarde, a medida que el sistema recupere sus niveles normales de funcionamiento.
Cabe recordar que personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias había desplegado un operativo de emergencia el lunes al mediodía, tras detectarse los daños en la cañería. En una primera instancia se realizó la reparación de una fractura en la cañería distribuidora, lo que permitió rehabilitar parcialmente el servicio durante la noche, garantizando el abastecimiento básico a los hogares de la zona.
Las intervenciones continuaron este martes por la mañana, con el objetivo de dejar plenamente operativa la red distribuidora y normalizar el servicio en todo el sector afectado.