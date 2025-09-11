Paraná: finalizaron las obras en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación
Este jueves, cerca de las 18 horas, concluyeron los trabajos programados por el personal municipal sobre el caño maestro de agua en calle Rondeau y Circunvalación, que habían comenzado en las primeras horas de la mañana. De manera progresiva, se retomó la impulsión de agua potable desde la planta Echeverría hacia los centros de distribución Ramírez y Ejército.
Durante las próximas horas se irán recuperando los niveles operativos de reserva en ambos centros de distribución, lo que permitirá inyectar el suministro a la red pública. Por este motivo, la normalización del servicio será gradual durante la noche del jueves, la madrugada y la mañana del viernes, en las zonas del casco céntrico, el oeste de la ciudad, avenida De las Américas y las vecinales General Espejo y Paracao.
Esos sectores habían sido afectados por la intervención en el acueducto de impulsión de 750 milímetros, encargado de transportar el agua potabilizada desde la planta Echeverría hasta el centro de distribución Ramírez.
El objetivo de las obras fue mejorar las condiciones de prestación y seguridad en el tramo intervenido. Los trabajos se enmarcan en un plan de acciones complementarias que también contempla la construcción de un conducto pluvial paralelo a la cañería de agua, relleno y estabilización del terreno, y la posterior repavimentación de la arteria.