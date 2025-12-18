Paraná: este viernes se habilita el ingreso al Balneario Thompson
A partir de este viernes quedará habilitado el ingreso al agua en el Balneario Thompson, tras la colocación del boyado que delimita la zona apta para bañistas. De este modo, la ciudad recupera una de sus playas más emblemáticas, en el marco de una serie de obras y mejoras integrales impulsadas por el Municipio.
El anuncio fue realizado por la intendenta Rosario Romero, quien destacó que “este fin de semana quienes vengan al Thompson van a tener el boyado para disfrutar de la playa que ya está en condiciones”. Además, adelantó que desde la próxima semana se instalarán 300 sombrillas y 300 reposeras, que estarán a disposición de los vecinos y turistas.
La presidenta municipal repasó los trabajos previos que permitieron la reapertura del balneario. “Hicimos la obra del arroyo Las Viejas que permitió sanear este curso de agua. Es una obra que la empezó la gestión anterior y nosotros la terminamos con financiamiento 100% municipal, trabajos que permiten tener filtros biológicos en el arroyo para poder recoger la suciedad”, explicó.
En ese proceso también se concretó la remoción de antiguos barros contaminantes y posteriormente el refulado de arena, acciones fundamentales para la recuperación ambiental y la puesta en valor de la playa.
Respecto a los servicios disponibles, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, aseguró que “serán de calidad” y precisó que habrá sombreadores, sombrillas y reposeras administradas de forma gratuita por el Estado municipal, con recomendaciones de uso y cuidado para los usuarios.
“Después de muchos años, con personal municipal y el convenio que se firmó con los guardavidas de la provincia, tenemos garantizada la seguridad y la prevención para el ingreso al río”, agregó el funcionario. Además, el predio cuenta con iluminación LED para reforzar la seguridad y la próxima semana quedará finalizada la zona deportiva.
Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, valoró “el gran trabajo que se ha hecho desde el Municipio para que la playa del Thompson esté en condiciones”. Y remarcó: “Todo el trabajo realizado en el arroyo Las Viejas, el sistematizado y el saneamiento nos ha permitido poder contar este verano con una playa para disfrutar, fruto de un esfuerzo muy grande de distintas áreas municipales”.
De la recorrida por el balneario participó también la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante.