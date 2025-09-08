Paraná: este martes se realizará la 13° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante
Este martes 9 de septiembre, desde las 9, se llevará a cabo la 13° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná. La sesión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del cuerpo legislativo (cdparaná).
Durante la jornada, se prevé la aprobación de dos proyectos de ordenanza con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal. Ambas iniciativas autorizan la desafectación de terrenos del dominio público municipal y su incorporación al Banco de Tierras de la Municipalidad de Paraná.
En el mismo contexto, se discutirá un dictamen con modificaciones al proyecto de ordenanza que actualiza la Ordenanza Nº 9929, referida a los “Premios Municipales de Arte”. Este proyecto fue impulsado por los concejales del bloque “Más para Entre Ríos”.
Además, tomará estado parlamentario un proyecto presentado por los concejales Rosana Toso, Silvia Campos, Pablo Donadío, Fabián Carbajal y Maximiliano Rodríguez Paulin (Juntos por Entre Ríos). La iniciativa propone modificar el artículo 6º de la Ordenanza Nº 9389 para unificar los períodos de ejercicio del Defensor del Pueblo titular, el Defensor Adjunto y el Defensor de los Derechos de las Personas Mayores de la ciudad.