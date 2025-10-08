Paraná es sede del Encuentro Federal rumbo a la COP30 sobre cambio climático
La capital entrerriana se convirtió este miércoles en sede del Encuentro Federal camino a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), un espacio de trabajo que reúne a representantes gubernamentales, organizaciones civiles y expertos ambientales de todo el país. La apertura se realizó en el Mirador Tec y fue encabezada por la vicegobernadora Alicia Aluani.
Participaron además el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el presidente de la Fundación Banco de Bosques, Pedro Friedrich; y funcionarios de las provincias que integran la Alianza Verde Argentina: Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Misiones. También estuvieron presentes legisladores provinciales, representantes municipales, empresas y organizaciones no gubernamentales.
Durante la apertura, Alicia Aluani destacó la relevancia del encuentro:
“Este encuentro tiene un valor muy especial, ya que representa la manera en que entendemos la gestión pública: trabajando con responsabilidad, planificando con visión de futuro y generando consensos entre todos los niveles del Estado y el sector privado. Sabemos que los desafíos ambientales no se resuelven con discursos ni con decisiones aisladas, sino con políticas sostenidas, inversión responsable y una convicción profunda de que el desarrollo y el ambiente deben ir de la mano”.
Por su parte, Guillermo Bernaudo resaltó la decisión política de incluir el área ambiental dentro del ministerio de Desarrollo Económico:
“Trabajamos en base a la visión del gobernador Rogelio Frigerio, de incluir a Ambiente en el ministerio, ya que es una de las patas del desarrollo sostenible. En este encuentro de la COP30, que apunta a la mitigación y adaptación al cambio climático, se realza la importancia de tener una visión del territorio, porque es allí donde se aplican las políticas públicas”.
A su turno, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, señaló que el foro es una instancia clave de preparación:
“Hoy nos convoca una precumbre de cambio climático que servirá para unificar nuestras voces y llevar un mensaje sólido de los gobiernos subnacionales a la Cumbre de Cambio Climático en Belém do Pará, Brasil. Además, desde el Gobierno provincial estamos concluyendo la etapa consultiva del Plan de Acción Climática, que construimos colectivamente entre el Estado y la sociedad civil, logrando un plan plural y participativo”.