Paraná: el Museo de la Ciudad fortaleció su vínculo con la comunidad y superó los 4.200 visitantes en el año
El Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman se consolidó durante el último año como un espacio público activo y de encuentro con la comunidad, al recibir a más de 4.200 visitantes mediante una agenda de propuestas educativas y culturales dirigidas a escuelas, instituciones y público en general.
En ese contexto, el museo impulsó una política cultural orientada a la cocreación y la participación comunitaria, con actividades pensadas para conocer, reflexionar y resignificar la identidad local, promoviendo una mirada abierta, inclusiva y colectiva sobre la historia de la ciudad.
A lo largo del año se desarrollaron propuestas educativas para distintos niveles del sistema educativo, además de visitas guiadas y actividades específicas para instituciones y vecinos, lo que permitió ampliar el alcance del museo y sostener una programación diversa y continua.
Entre las iniciativas más destacadas se encontraron los recorridos históricos por el Cementerio, un espacio patrimonial emblemático de Paraná, que convocó a más de 400 personas interesadas en conocer historias, personajes y procesos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.
Desde el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman reafirmaron el compromiso de impulsar un museo público activo, con propuestas educativas y culturales que fortalezcan el acceso al patrimonio y profundicen el vínculo con la comunidad, en el marco de una política cultural que entiende a la historia y la memoria como bienes colectivos al servicio de la ciudadanía.