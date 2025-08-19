Maran Suites & Towers

Paraná: el Municipio asiste a vecinos ante fuertes lluvias

Redacción | 19/08/2025 | Paraná | No hay comentarios

Un alerta meteorológico amarillo se mantiene vigente en Paraná y la región, debido a abundantes precipitaciones que provocan anegamientos de calles e ingreso de agua a viviendas en distintos sectores.

Equipos municipales de Defensa Civil trabajan desde primeras horas para brindar asistencia a los vecinos afectados, con intervenciones en domicilios de calles Corrientes, La Paz y hogares del barrio Capibá.

Las autoridades municipales recomiendan extremar las precauciones para garantizar la seguridad de todos y recuerdan que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse a:

  • Defensa Civil: 103
  • Servicio de Ayuda al Vecino: 147
  • Policía de Entre Ríos: 911
