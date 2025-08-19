Paraná: el Municipio asiste a vecinos ante fuertes lluvias
19/08/2025 | Paraná
Un alerta meteorológico amarillo se mantiene vigente en Paraná y la región, debido a abundantes precipitaciones que provocan anegamientos de calles e ingreso de agua a viviendas en distintos sectores.
Equipos municipales de Defensa Civil trabajan desde primeras horas para brindar asistencia a los vecinos afectados, con intervenciones en domicilios de calles Corrientes, La Paz y hogares del barrio Capibá.
Las autoridades municipales recomiendan extremar las precauciones para garantizar la seguridad de todos y recuerdan que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse a:
- Defensa Civil: 103
- Servicio de Ayuda al Vecino: 147
- Policía de Entre Ríos: 911