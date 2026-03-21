Paraná: el Municipio activó un plan de contingencia por las fuertes lluvias y evacuó a una familia
Desde la tarde del viernes, la Municipalidad de Paraná despliega un plan de contingencia ante las intensas lluvias, que dejaron casi 100 milímetros de agua acumulada hasta el mediodía de este sábado. La situación provocó anegamientos en distintos sectores de la ciudad, caída de árboles y postes, y complicaciones en zonas cercanas a arroyos.
Según informó el Ejecutivo local, las inclemencias del tiempo incluyeron fuertes tormentas eléctricas, vientos e intensa lluvia, lo que motivó el rápido despliegue de un operativo integral.
En ese marco, intervienen de manera coordinada las áreas de Protección Civil, Desarrollo Humano y Servicios Públicos, que desde la tarde del viernes trabajan para brindar asistencia directa a las familias afectadas, despejar calles y atender las demandas en los distintos barrios.
Ante estas circunstancias, el responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, explicó: “La situación más complicada pasó sobre la zona sur de la ciudad, más precisamente la zona de San Agustín hacia el río. Hubo muchos postes caídos, árboles caídos, por lo cual el municipio está trabajando arduamente desde la tarde del día de ayer”, expresó.
Asimismo, señaló que “se evacuó una familia de nueve personas que están alojadas en el CIC (Centro Integrador Comunitario) de barrio Humito hasta que puedan restablecer su vida normal”, detalló el funcionario.
Por último, García se refirió a la tormenta desatada en la madrugada de este sábado y, en ese sentido, manifestó que “lo más fuerte se dio entre las tres y cinco de la mañana, donde tuvimos reportes de árboles caídos y se está trabajando para despejar las zonas afectadas. Las guardias activas que tenemos de Protección Civil están en distintos puntos de la ciudad acudiendo y atendiendo al vecino”, cerró.
Desde el Municipio se informó que se brinda asistencia con módulos alimentarios, colchones, nylon y acompañamiento sanitario, priorizando a los sectores más afectados.
En barrios como San Agustín, donde se registraron pérdidas materiales, se continuará con el acompañamiento durante la emergencia y en los días posteriores, con el objetivo de avanzar en las soluciones.
Finalmente, se recordó que, ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.