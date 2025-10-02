Paraná: el Concejo Deliberante aprobó la unificación de mandatos de defensores
En una sesión especial realizada este jueves, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de Juntos por Entre Ríos, que establece la unificación de los períodos de ejercicio del defensor o defensora Titular, el Adjunto y el defensor o defensora de los Derechos de las Personas Mayores.
Con esta decisión, se modificó el Artículo 6° de la Ordenanza 9389, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “El mandato del defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, tendrá una duración de cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por un solo período consecutivo. Su mandato se iniciará y finalizará en forma simultánea con el período del defensor/a Titular y el Defensor/a Adjunto”.
La prosecretaria Johanna Lastra explicó que “era necesario que estos dos mandatos estén unificados porque el proyecto ya tenía dictamen de Comisiones antes de lanzar la convocatoria que, tal como mencionó el presidente del Concejo, se va a iniciar el próximo 27 de octubre”.
En ese sentido, detalló que, tras la promulgación de la ordenanza, el primer paso será iniciar el proceso de convocatoria. “La idea es poder realizar el decreto lo antes posible, hacer las comunicaciones pertinentes y que la ciudadanía pueda apropiarse de este proceso presentando sus propuestas”, remarcó.