Paraná: el CEMI continúa con su taller sobre vínculos sanos para estudiantes

Redacción | 12/08/2025 | Paraná | No hay comentarios

El Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) lleva adelante el taller “Vínculos Sanos”, una propuesta iniciada en 2024 que continúa este año con el objetivo de ayudar a los estudiantes a resolver inquietudes. Las clases se dictan cada martes por la mañana, están a cargo de las profesionales Sol Dinamo y Luciana Cabrera, y concluirán el mes próximo.

La directora del CEMI, Verónica De Lisa, explicó que “la propuesta surgió el año pasado para que los alumnos puedan trabajar dudas, inquietudes y situaciones; desde el CEMI acompañamos a las personas con discapacidad”.

Estos talleres complementan la capacitación laboral que realizan alrededor de 60 estudiantes en el espacio, orientada a la formación en oficios. “Esto ayuda para que puedan seguir su vida, tener una inserción laboral y una inserción social”, concluyó la funcionaria.

