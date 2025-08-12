Paraná: el CEMI continúa con su taller sobre vínculos sanos para estudiantes
El Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI) lleva adelante el taller “Vínculos Sanos”, una propuesta iniciada en 2024 que continúa este año con el objetivo de ayudar a los estudiantes a resolver inquietudes. Las clases se dictan cada martes por la mañana, están a cargo de las profesionales Sol Dinamo y Luciana Cabrera, y concluirán el mes próximo.
La directora del CEMI, Verónica De Lisa, explicó que “la propuesta surgió el año pasado para que los alumnos puedan trabajar dudas, inquietudes y situaciones; desde el CEMI acompañamos a las personas con discapacidad”.
Estos talleres complementan la capacitación laboral que realizan alrededor de 60 estudiantes en el espacio, orientada a la formación en oficios. “Esto ayuda para que puedan seguir su vida, tener una inserción laboral y una inserción social”, concluyó la funcionaria.