Paraná duplica las ovitrampas para reforzar la prevención del dengue
La Municipalidad de Paraná ha decidido duplicar la cantidad de ovitrampas en la ciudad, pasando de 25 a 50, como parte de una estrategia ampliada para prevenir el dengue. Esta iniciativa, que busca intensificar el monitoreo del mosquito Aedes aegypti, también se extenderá a tres escuelas locales para fomentar la participación de la comunidad educativa.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, se reunió con representantes de la Subsecretaría de Ambiente para coordinar las acciones. “Se resolvió pasar de 25 a 50 ovitrampas y se establecieron los puntos donde se colocarán”, explicó Enrique. Además, destacó que “también, se incorporarán tres escuelas, donde se dará un dispositivo a un alumno por semana para que puedan comprender la importancia de la prevención del dengue y hagan una actividad científica, que los interpele para poder trabajar en el aula”.
Las ovitrampas son herramientas clave para el control y seguimiento del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Su uso en Paraná permite detectar la presencia de huevos en zonas específicas, lo que facilita que el municipio lleve a cabo campañas de descacharrización y concientización de forma más efectiva.
Según Enrique, existe una clara “definición política de la intendenta Rosario Romero de cuidar la salud de los vecinos”, lo que ha impulsado campañas de descacharrización y concientización desde julio.
La prevención del dengue se centra en dos pilares fundamentales: eliminar los criaderos y protegerse de las picaduras. Se recomienda limpiar y dar vuelta recipientes que acumulan agua, tapar tanques y eliminar objetos inservibles. También es crucial el uso de repelente, ropa clara y larga, y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas.