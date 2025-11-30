Paraná distinguió como Huésped de Honor a Rolo Sartorio por su compromiso social
La Municipalidad de Paraná declaró Huésped de Honor al músico Rolando “Rolo” Sartorio, líder de La Beriso, en reconocimiento a su compromiso social con la campaña Campanas de Esperanza, iniciativa dedicada a acompañar a familias y niños que atraviesan tratamientos oncológicos. La distinción fue entregada por la intendenta Rosario Romero durante una ceremonia realizada en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Romero destacó la labor humana y solidaria del artista, subrayando su aporte para visibilizar la problemática del cáncer, fomentar la prevención y brindar contención emocional a quienes transitan la enfermedad. “Es tener una mano tendida con las personas que padecen una enfermedad, especialmente con los niños”, afirmó la Presidenta Municipal.
La Intendenta remarcó que este reconocimiento “tiene un fundamento, porque es un reconocimiento de la ciudad, y hacerlo visible era lo importante en este caso”.
El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, sostuvo que se trata de un “merecido reconocimiento a la trayectoria profesional y artística, pero fundamentalmente a la calidad humana del músico, que acompaña a estas entidades que nos traen esperanza”.
Tras recibir la distinción, Sartorio expresó: “Es un honor y un orgullo. Agradezco que me tengan en cuenta para acompañar a los chicos y a las familias, porque no es lo mismo estar solo que acompañado para atravesar esa transición y tocar la campana para que vuelvan sanos a casa”.
Por su parte, Sandra Villalba, coordinadora de Campanas de Esperanza, agradeció a la Municipalidad y a La Beriso por el apoyo a la iniciativa. “La banda y su equipo son muy empáticos. Agradezco a Ríos por proponer esta distinción”, señaló.
También participó el director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Ferny Kosiak.