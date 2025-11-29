Paraná declara la emergencia ambiental para frenar el avance del riesgo en arroyos y barrancas
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto del Departamento Ejecutivo que declara la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental ante la persistencia de riesgos vinculados a la cercanía de viviendas y estructuras ubicadas sobre arroyos y barrancas de la ciudad. La medida tendrá una vigencia inicial de 12 meses, prorrogable por un período igual.
La declaración permitirá al Municipio agilizar procedimientos administrativos, reasignar recursos y priorizar intervenciones inmediatas, con el objetivo de reducir riesgos, proteger a la población y preservar bienes públicos y privados, además de fortalecer la infraestructura esencial para el funcionamiento urbano.
El proyecto fue elaborado por el área técnica de la Secretaría de Planificación e Infraestructura, y se presenta como una herramienta clave para abordar situaciones críticas como el desbarrancamiento registrado en el barrio Mariano Moreno, un fenómeno que se arrastra desde hace más de cuatro décadas.
Los problemas estructurales en los bordes costeros y arroyos de Paraná responden a una combinación de factores: procesos naturales, infraestructura sanitaria vulnerable, presión urbana sobre las márgenes y variaciones climáticas que incrementan la posibilidad de deslizamientos, erosión y daños estructurales. Esto afecta tanto a familias que viven en zonas vulnerables como a barrios consolidados.
La norma prevé la creación de un Comité Técnico de Emergencia, integrado por especialistas en hidráulica, geotecnia, ambiente, infraestructura sanitaria, desarrollo social, defensa civil y comunicación. Este cuerpo técnico realizará relevamientos específicos, emitirá informes vinculantes y definirá protocolos de actuación y evacuación en áreas identificadas como de riesgo socioambiental.
El Comité elaborará propuestas para que el Ejecutivo municipal diseñe un plan preventivo de contingencia y evacuación, destinado a las familias que residen en márgenes de arroyos y sectores del borde costero, con el fin de garantizar condiciones de seguridad frente a eventos climáticos o desestabilización del terreno.
La iniciativa se fundamenta en normativa nacional y provincial que reconoce el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a actuar de manera preventiva cuando la integridad física, la seguridad y el bienestar de la población se encuentran comprometidos. Este marco excepcional permitirá atender una problemática compleja y multicausal, que exige respuestas rápidas, sostenidas y articuladas.
Relevamientos recientes dan cuenta de pérdidas en la red de agua potable, filtraciones en barrancas, descargas cloacales irregulares y condiciones de saneamiento deficitarias, factores que deterioran el ambiente, comprometen la estabilidad del terreno y elevan el riesgo sobre la población. Tras varios años de sequía, el regreso a niveles normales de lluvias volvió a exponer la fragilidad del sistema hídrico y sanitario, lo que obliga al Municipio a intervenir con urgencia.
Con la declaración de emergencia, la Municipalidad de Paraná reafirma su compromiso con una gestión territorial responsable, la protección de las familias y la preservación de los recursos naturales que conforman la identidad ambiental de la ciudad.