Paraná: cortes de tránsito en Don Bosco y México por obras de agua potable y repavimentación
La Municipalidad de Paraná informó que este lunes 6 de octubre, desde las 8.30 hasta aproximadamente las 11.30, se realizará un corte total de tránsito en avenida Don Bosco, entre Sudamérica y Grella, debido a la colocación del caño de impulsión (PEAD), en el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable.
Una vez finalizados los trabajos y colocada la cañería, la traza será liberada de inmediato para restablecer la circulación normal de vehículos y del transporte público. Durante la intervención, personal de Tránsito municipal estará presente para ordenar y encauzar la circulación vehicular.
Estos trabajos forman parte del programa de Obras de Impulsión, que busca mejorar el suministro y aumentar el volumen de agua potabilizada hacia el oeste de la ciudad.
En paralelo, este lunes permanecerá cortado el tránsito en calle México, entre Tucumán y Córdoba, debido a tareas de repavimentación que se ejecutarán en esa cuadra.
La intervención es realizada por el municipio luego de haber reparado la red cloacal, tras detectarse una obstrucción provocada por una obra privada de construcción en la zona.