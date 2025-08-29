Paraná: corte de agua por reparación de cañería en Mantegazza y 3 de Febrero
La Municipalidad de Paraná ejecuta este viernes un operativo de emergencia tras la rotura de una cañería distribuidora de 150 milímetros, ocurrida en el marco de la obra de colocación de un nuevo caño de impulsión que conectará la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.
Debido a la intervención, se registra baja presión o falta de suministro en sectores del área urbana comprendidos entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis y la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. También se ve afectada la zona entre Ramírez hacia el este, Fraternidad y 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa, en jurisdicciones de las vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Se estima que los trabajos se extenderán hasta el mediodía. Posteriormente, el servicio se restablecerá de manera gradual y progresiva.
Las autoridades recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de asegurar el abastecimiento para las actividades esenciales.
Avance de obra en vecinal Parque del Río
En paralelo, se informó que durante el transcurso del día se irá normalizando la provisión de agua en el área comprendida entre avenida Don Bosco, López Jordán, Blas Parera y las barrancas del Paraná.
En algunos sectores –como los barrios Mariano Moreno, Toma Vieja, José Hernández, Hernandarias, Ciudad Nueva, 82 Viviendas y Puerto Barrancas– se había registrado desde ayer baja presión debido a la habilitación de una nueva red de 300 metros en calle Gobernador Manuel Crespo, entre Los Robles y Jozami.
La obra concluyó anoche alrededor de las 22 horas.