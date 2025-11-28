Paraná convoca a la última reunión del año del Consejo Paranaense del Deporte
El martes 2 de diciembre, a las 19.30, se realizará en el Salón Mariano Moreno del HCD la última reunión del año del Consejo Paranaense del Deporte, un espacio de articulación entre el Municipio y las instituciones deportivas de la ciudad.
El encuentro tendrá como eje cerrar el trabajo desarrollado durante 2025 y avanzar en la planificación de la agenda deportiva 2026. Además, se abordarán temas clave para el sector, entre ellos las “Recomendaciones para la práctica de deportes en el río”, elaboradas junto a clubes, la Asociación de Guardavidas, escuelas de Stand Up Paddle (SUP) y otras organizaciones vinculadas.
También se presentarán los avances en las habilitaciones de clubes, uno de los puntos que el Consejo viene siguiendo durante el último tramo del año.
Desde el organismo señalaron que este cierre anual será una instancia para renovar el compromiso con la construcción de políticas deportivas inclusivas y sostenibles, basadas en el diálogo y la participación.
El Consejo Paranaense del Deporte funciona como un ámbito permanente de coordinación para impulsar el desarrollo del deporte local, promover la participación comunitaria, organizar eventos y fortalecer la formación de deportistas y dirigentes.