Paraná continúa en marzo con el cronograma de castraciones gratuitas en distintos barrios
La Municipalidad de Paraná continuará durante marzo con el cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos, mediante el recorrido del quirófano móvil por distintos barrios de la ciudad. La iniciativa apunta a promover el control poblacional de animales, prevenir enfermedades y fomentar la tenencia responsable.
La campaña acercará el servicio veterinario a diferentes puntos de Paraná, facilitando el acceso de los vecinos al programa municipal.
El operativo comenzará del 2 al 6 de marzo en el Parque Gazzano, ubicado sobre avenida Zanni, entre Leopoldo Herrera y Gobernador Eduardo Tibiletti.
Luego el quirófano móvil se instalará del 9 al 11 en barrio Puerto Viejo, en el playón sobre calle Anacleto Medina; el 12 y 13 en barrio 500 Viviendas, en la intersección de Cedrón del Monte y Lapacho Negro; del 16 al 20 en barrio El Triángulo, en Miguel David 2134; y del 25 al 31 de marzo y el 1 de abril en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) Este, ubicado en Vicegobernador Juan Luis Chaile y Roque Sáenz Peña.
Desde el municipio remarcaron que las castraciones constituyen una política sanitaria clave, ya que permiten evitar la reproducción no deseada, reducir la cantidad de animales en situación de abandono y disminuir riesgos de mordeduras y accidentes de tránsito.
Además, la esterilización previene enfermedades como tumores mamarios, infecciones uterinas y problemas prostáticos, al tiempo que mejora el comportamiento de los animales, reduciendo peleas, fugas y marcaje territorial.
La campaña forma parte de las estrategias de salud pública y bienestar animal que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, con el objetivo de promover una convivencia más responsable entre la comunidad y sus mascotas.
Requisitos para la atención
Se castran perros y gatos a partir de los 5 a 6 meses de edad. Los animales deben asistir con 8 horas de ayuno. En caso de haber tenido cría, se recomienda realizar la intervención entre los 45 y 60 días posteriores al parto.
Los propietarios deben concurrir con una manta para cubrir al animal luego de la operación y colaborar con una hoja de afeitar o gillette (no maquinita).
Los perros deben ser llevados con correa y bozal si son agresivos, mientras que los gatos deben transportarse en bolso, mochila, canasta o bolsa de arpillera, a fin de garantizar su seguridad.