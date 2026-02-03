Paraná conmemoró el Combate de San Lorenzo y la Batalla de Caseros con un fuerte mensaje federal
A 213 años del Combate de San Lorenzo y a 174 de la Batalla de Caseros, la Municipalidad de Paraná realizó este martes los actos conmemorativos de ambas fechas, encabezados por la intendenta Rosario Romero, junto a autoridades provinciales, municipales, judiciales y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
El primer homenaje se desarrolló en la plaza 1° de Mayo, frente al monumento al General José de San Martín, para recordar el enfrentamiento del 3 de febrero de 1813. Allí, la jefa comunal destacó el carácter profundamente federal de la conmemoración y recordó que Entre Ríos es una de las pocas provincias donde la fecha es feriado.
“Nosotros somos una rara avis en la Nación, porque hoy es feriado acá, en Entre Ríos. Yo creo que es esa raíz federal, profundamente federal, que nos hace reivindicar a estas dos personalidades de nuestra historia, a estos héroes de nuestra historia”, afirmó.
Al referirse a la figura de San Martín, Romero sostuvo que su legado excede lo militar y se vincula con una concepción amplia de Nación y unidad. “San Martín nunca quiso empuñar sus sables contra sus hermanos. No quiso la pelea entre unitarios y federales. Él quería una nación. Es más, quería una nación latinoamericana”, remarcó.
La intendenta también reflexionó sobre el federalismo inconcluso en la Argentina y cuestionó la concentración del poder político y económico en Buenos Aires. Recordó, en ese sentido, la iniciativa del expresidente Raúl Alfonsín de trasladar la capital del país y sostuvo que ese debate sigue siendo una deuda pendiente.
“Yo creo que esa es la clave del futuro: una Argentina que se desarrolle más justa e igualitaria, realmente federal, que se desarrolle igual en la Patagonia, en el norte y en el centro del país, y que pierda esa característica determinada por la concentración de poder en el AMBA”, expresó.
Durante el acto, el viceintendente José Cáceres destacó la trascendencia histórica del combate de San Lorenzo: “La batalla de San Lorenzo nos une como pueblo. Es uno de los hechos fundamentales de nuestra historia nacional y un punto decisivo en el camino hacia la independencia”.
También reivindicó la coherencia política de San Martín a lo largo de su vida y su decisión de exiliarse para evitar enfrentamientos internos entre argentinos.
Homenaje a la Batalla de Caseros
Más tarde, las autoridades se trasladaron al Monumento Histórico Nacional a Justo José de Urquiza, donde se realizó el acto en conmemoración de la Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852. La ceremonia fue encabezada nuevamente por Romero, junto al viceintendente David Cáceres.
En ese marco, el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el significado político del acontecimiento. “Caseros no fue solo un resultado militar. Fue uno de los puntos determinantes de nuestra historia, el momento en el que asumimos nuestro destino federal”, afirmó.
Halle sostuvo que la batalla marcó un punto de no retorno en la organización nacional y puso en valor el rol de Paraná en ese proceso: “Nuestra ciudad no fue una nota al pie. Fue escenario protagonista. Acá la organización nacional dejó de ser una abstracción y se convirtió en tarea cotidiana”.
Finalmente, vinculó la memoria histórica con los desafíos actuales: “Somos un país federal en los papeles y en la conciencia, pero no en la distribución del poder”, concluyó.
Participación institucional
De los actos participaron el secretario de Salud provincial, Daniel Adrián Valentiuz; el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno; la vocal Laura Soage; legisladores provinciales; autoridades militares, entre ellas el comandante de la II Brigada Blindada “Gral. Justo José de Urquiza”, Francisco José Cajal; el jefe de la II Brigada Aérea y Guarnición Paraná, Maximiliano Luis Ravera; representantes de Gendarmería Nacional; concejales, funcionarios municipales y organizaciones vinculadas a los veteranos de Malvinas.
Las conmemoraciones cerraron con un mensaje común: recuperar el legado de San Martín y Urquiza como guía para fortalecer el federalismo y avanzar hacia una Argentina más justa, soberana y equilibrada.