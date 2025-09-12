Paraná Come vuelve con más de 80 propuestas gastronómicas y de diseño en el Acceso Norte
Este fin de semana se celebrará una nueva edición de Paraná Come en el Predio YPF Acceso Norte, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. El evento se realizará el sábado y domingo y promete ser una gran fiesta para la gastronomía, el diseño y la cultura local.
El coordinador de Paraná Come, Beto Magliocchini, adelantó: “Vamos a contar con más de 40 puestos gastronómicos y más de 40 de diseño y decoración. Invitamos a toda la familia a disfrutar de esta propuesta grande y gratuita”.
Feria Sáenz Peña: entusiasmo y compromiso
Desde la Feria Sáenz Peña, Fiorella Peresutti destacó la magnitud del encuentro: “Las expectativas son altas. Es un proyecto que se materializa gracias al aporte de cada emprendimiento. Además de los gastronómicos y artesanos, tendremos la participación de una artista plástica de Concepción del Uruguay, un espacio chill y la colaboración con la ONG Hacemos Verde para recolectar botellas PET y construir aulas”.
En la misma línea, Lucas Camarero, también de la feria, remarcó: “Es una apuesta grande de emprendedores y de empresas que nos apoyan como sponsors. Además, agradecemos a la Municipalidad, que nos facilita este despliegue que no es menor”.
El rol del Estado Municipal
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, subrayó: “Esto refleja el concepto de un Estado Municipal facilitador. Paraná Come y la Feria Sáenz Peña traen una propuesta en un predio hermoso, con decoración impactante. Seguimos construyendo a Paraná como ciudad de eventos, con opciones tanto para los vecinos como para quienes nos visitan”.
Un evento de alto impacto
La kermés Paraná Come reunirá a 40 emprendimientos gastronómicos y 40 diseñadores locales, generando empleo y ofreciendo una experiencia diversa para toda la comunidad.