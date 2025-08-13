Paraná cerró los talleres “Hablemos de Salud Mental” con la participación de más de 200 jóvenes
En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Municipalidad de Paraná llevó adelante el cierre de los talleres “Hablemos de Salud Mental”, una iniciativa destinada a adolescentes y juventudes de la ciudad. Durante el año, más de 200 chicos y chicas de entre 15 y 17 años participaron de charlas, talleres y experiencias lúdicas para reflexionar sobre la problemática de la salud mental.
La propuesta fue articulada por la Dirección de Juventudes, la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia y la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, con el objetivo de derribar mitos y estereotipos en torno a la salud mental, promover estrategias de cuidado y dar a conocer las redes de acompañamiento disponibles.
“El Estado busca propiciar estos espacios para contribuir a cuidar la salud mental. Y escuchar a las juventudes es el primer paso para construir políticas públicas que respondan a sus realidades”, expresó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
En el Centro Cultural Juan L. Ortiz, y con la presencia de más de 160 estudiantes de distintos establecimientos educativos, se desarrolló la jornada final. Hubo también una instancia de intercambio con docentes y personal educativo sobre la experiencia acumulada.
“Desde el Estado Municipal nuestro objetivo fue relevar la situación actual de los jóvenes en relación con la salud mental, mediante talleres conceptuales y actividades lúdicas que nos brindaron datos importantes para pensar políticas públicas que atiendan las situaciones más puntuales que atraviesan”, indicó Camila Fariza, directora general de Juventudes.
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, resaltó el compromiso de los participantes: “Finaliza la primera instancia exploratoria, donde trabajamos el eje de salud mental. Agradecemos al Consejo General de Educación, a los clubes y a las escuelas que nos recibieron y facilitaron las condiciones para realizar los talleres”.
Desde el ámbito educativo, Martín Langton, orientador de la Escuela Juan Manuel de Rosas, valoró la metodología: “Es importante que los chicos traten de forma lúdica un tema sensible como la salud mental. Son temas que a veces no se quieren hablar, existen muchos prejuicios y tabúes. Es más fácil ir al dentista que ir a un psicólogo o psiquiatra”.