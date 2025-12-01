Paraná celebró una exitosa edición del Seven de la República
La ciudad de Paraná fue escenario de una verdadera fiesta deportiva con la realización de la 41ª edición del Seven de la República, uno de los certámenes más importantes del rugby nacional. El evento, organizado por la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y la Unión Argentina de Rugby (UAR), contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos.
La intendenta Rosario Romero, junto al gobernador Rogelio Frigerio, acompañó la definición del torneo, que tuvo a Entre Ríos como gran protagonista del fin de semana.
Romero destacó el éxito organizativo y el clima deportivo que se vivió en la ciudad:
“La UER ha hecho una tarea formidable, con una muy buena organización, mucha alegría y un ambiente inmejorable. Han sido tres días importantísimos, ojalá el Seven de la República siga haciéndose en Paraná, vamos a hacer todos los esfuerzos. Quiero felicitar a la UER, a la UAR y al clima que se vive con el deporte”, expresó.
En lo estrictamente deportivo, Entre Ríos alcanzó la final de la Copa de Oro, donde cayó ajustadamente ante Nordeste por 7-5. En la rama femenina, Buenos Aires se consagró campeona tras imponerse 24-0 ante Tucumán.
El presidente de la UER, Martín Cipriani, agradeció el acompañamiento institucional:
“Es muy importante, al igual que el del gobierno provincial y de todas las empresas que con su aporte económico hicieron posible que la UAR nos diera la responsabilidad de organizar el Seven. En lo deportivo, llegamos a la final y el balance es positivo”, señaló.
También participaron del evento el subsecretario de Deportes Juan Arbitelli, el subsecretario de Turismo Agustín Clavenzani y autoridades de la Unión Entrerriana de Rugby.