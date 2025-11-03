Paraná celebró los 204 años de la Policía Federal Argentina con un acto conmemorativo
Este lunes, la vicegobernadora Alicia Aluani, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y autoridades de distintas fuerzas de seguridad, encabezaron el acto conmemorativo por los 204 años de la Policía Federal Argentina (PFA).
La ceremonia se llevó a cabo en Plaza Alvear de Paraná, frente a la Virgen de Luján, en el marco de la Semana de la Policía Federal Argentina. Durante el acto, se entregaron distinciones al personal de la fuerza por su desempeño durante 2025 y se rindió homenaje a los policías federales caídos en cumplimiento del deber.
204 años de historia y compromiso
El subcomisario Gonzalo Alexis Mendoza, jefe de la División Unidad Operativa Federal Paraná, destacó: “Es un profundo honor dirigirme a ustedes en este acto conmemorativo del 204° aniversario de la creación de nuestra querida Policía Federal Argentina, institución nacida el 24 de diciembre de 1821. Hoy renovamos el compromiso histórico de aquellos hombres y mujeres que sentaron las bases de una fuerza profesional, disciplinada y profundamente humana”.
Mendoza recordó que la presencia de la PFA en Paraná comenzó en julio de 1944, con la instalación de una delegación en la capital provincial. Resaltó además el trabajo operativo y de colaboración interinstitucional, coordinado con la justicia federal y provincial, que permitió el esclarecimiento de causas vinculadas al narcotráfico y fortaleció la presencia del Estado en todo el territorio entrerriano.
El subcomisario valoró también la labor diaria del personal policial, que mantiene el prestigio de la institución mediante su compromiso, ética y sentido del deber, participando en capacitaciones, campañas preventivas y acciones comunitarias. Cerró su discurso reafirmando el juramento de servir a la patria y proteger a los ciudadanos, y destacó el objetivo de construir una fuerza cada vez más profesional, moderna y humana.
Reconocimientos al personal de la PFA
Durante la actividad, se otorgaron distinciones a Nicolás Sebastián Gabioud, Joaquín Eduardo Truffe, Iván Jeremías Rocha, Guillermo Darío González, Marcelo Federico Silva, Fernanda Evelyn Gelvez Caminos, Bruno Lionel Felpi, Nahir Andrés Valentín Yudgar, Claudia Guadalupe Santana, Paola Mendoza, Juan Esteban Arce, José Carlos Schmidt, Gonzalo Alexis Mendoza y Fabio Ramón Andrés Ascona, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y profesionalismo.
Presencias destacadas
Del acto participaron autoridades provinciales como Sergio Avero, Julián Mañeiro y Mónica Carmona. Representando a las fuerzas de seguridad estuvieron Fabio Ramón Andrés Ascona, Francisco Cajal, Alfredo Chamorro, Claudio Omar González, Mariano Montes, Pedro Vila, Hernán Arrieta y Aníbal Alejandro Miotti, entre otros. Además, acompañaron veteranos de guerra de Malvinas, representantes de municipios, instituciones educativas y público en general.