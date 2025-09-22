Paraná celebró la primavera con el Festival de Arte Joven en la Sala Mayo
Con una gran convocatoria de público, Paraná dio la bienvenida a la primavera este fin de semana con el Festival de Arte Joven, un encuentro que reunió música en vivo, propuestas gastronómicas y la participación de 47 emprendedores locales en la Sala Mayo, a orillas del río.
La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Paraná, combinó arte, música y comunidad, consolidándose como una de las actividades centrales de la agenda cultural de la ciudad.
“Estamos muy contentos con la gran asistencia tanto el sábado como el domingo. La feria fue un éxito rotundo, con mucha gente disfrutando de los stands y las bandas”, expresó la directora general de Juventudes, Camila Fariza, quien también destacó que los emprendedores recibieron “una respuesta positiva que se tradujo en buenas ventas, especialmente para quienes ofrecieron ropa gracias a la instalación de un vestidor”.
Por su parte, la directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, resaltó la diversidad musical del festival: “Contamos con bandas locales; desde Mística de Río, que mezcla música folclórica con electrónica, hasta Grupo Amor, con su estilo funk. También participaron Micaela Rayarino y Wanda Gaioli con composiciones originales, y una revelación de Colonia Avellaneda que interpretó temas de Spinetta”. La funcionaria valoró, además, que “no solo hubo jóvenes disfrutando, sino también familias enteras. La combinación de música en vivo y feria gastronómica fue muy bien recibida, y esto es un gran logro de la colaboración entre nuestras direcciones”.
Voces de los protagonistas
Los emprendedores y artistas también se mostraron entusiasmados con la propuesta. Victoria Berenice, de Siririte, comentó: “La propuesta es arrasante. Estoy muy feliz de conocer a otros emprendedores y de que mi emprendimiento esté teniendo éxito aquí. La feria fue una gran oportunidad para todos”.
En tanto, la cantante Wanda Gaioli subrayó: “Es hermoso ver a estudiantes y no estudiantes reunidos para celebrar. Aprecio mucho el apoyo de la Municipalidad, especialmente en un momento en que el Estado nacional se repliega”.
A su vez, Eugenia Dappen, integrante de Grupo Amor, manifestó: “Estamos felices de celebrar en nuestra ciudad. Estos espacios son un derecho y son necesarios para apoyar a los artistas locales y a la comunidad”.
Un espacio para la juventud y la ciudad
El Festival de Arte Joven fue impulsado por la Dirección de Juventudes junto a las subsecretarías de Cultura, Deportes y Producción de la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de impulsar la creatividad juvenil y promover la integración comunitaria.
La propuesta también se vincula con el proyecto “Paraná Ciudad Universitaria”, impulsado por Marca Paraná, que busca articular acciones con universidades e instituciones educativas para fortalecer la identidad académica local, integrar a los estudiantes en la vida de la ciudad y posicionar a Paraná como un polo educativo regional.