Paraná celebró el Día del Árbol con una nueva jornada del Plan de Arbolado Urbano
La Municipalidad de Paraná conmemoró el Día del Árbol con la plantación de 45 ejemplares nativos en la intersección de Güemes y Salta, frente al Paseo Jardín. Además, se realizó un sembrado aleatorio como parte del Plan de Arbolado Urbano “Plantamos Futuro”, que busca sumar 2.000 árboles por año en la ciudad.
La intendenta Rosario Romero destacó: “Ya llevamos más de 600 árboles plantados en diferentes puntos de la ciudad desde que lanzamos el plan. Tenemos que fomentar que nuestros chicos y nuestra gente aprecie el valor del árbol que tarda tanto en darnos la sombra, nos ayuda a tener más oxígeno en la ciudad, a bajar la temperatura y aporta múltiples beneficios ambientales”.
Romero también señaló que el arbolado en la zona contribuirá a la contención de la barranca del arroyo La Santiagueña, donde se avanza con obras de limpieza y estabilización.
El viceintendente David Cáceres remarcó el trabajo conjunto con las comisiones vecinales y vecinos del sector: “Desde el inicio de esta gestión ha sido una política pública la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, en una ciudad con una topografía tan particular como Paraná. Estamos viendo los resultados y seguiremos potenciando el trabajo mancomunado con la ciudadanía, el sector privado y las universidades”.
Por su parte, Marta Rodríguez, presidenta de la vecinal San José – Puerto Nuevo, agradeció la intervención: “Este sector de la ciudad puede convertirse en un circuito natural y turístico, junto al Paseo Jardín, aportando belleza y conciencia ambiental tanto para los vecinos como para quienes visitan Paraná”.
La jornada contó con la participación de funcionarios municipales, representantes de UADER FCT, fuerzas de seguridad, centros de salud, bomberos voluntarios y comisiones vecinales de la zona.