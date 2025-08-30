Paraná celebró el Día de las Infancias en barrio El Sol con juegos, música y merienda
En el Complejo de barrio El Sol, se llevó adelante una jornada llena de propuestas recreativas, artísticas y lúdicas para niños, niñas y adolescentes, en el marco del Mes de las Infancias. Hubo espectáculos, circuitos motrices, juegos y una merienda compartida con chocolate. La agenda continuará en los barrios Anacleto Medina y Bajada Grande.
La actividad contó con la participación de distintas áreas del Municipio y de los Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes invitaron a los más chicos a sumarse a la experiencia “Bombero por un Día”.
“Es una propuesta abierta a toda la comunidad. Lo pensamos un día de semana para que puedan venir las escuelas, con sus maestros y jardines. Ha venido la familia, los abuelos, siguiendo la línea que propone la intendenta Rosario Romero, que es estar cerca siempre del vecino, haciéndole propuestas de interés”, destacó la directora del Complejo El Sol, Lorena Murador.
Por su parte, la subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, subrayó: “Son cuatro las escuelas que están participando. Esto es una manera de acercarle la oportunidad de encontrarse con otros niños y niñas de la zona. No podía pasar desapercibido el Día de las Infancias en un contexto de tanta vulnerabilidad”.
Los chicos también compartieron su entusiasmo. Kiara, alumna de la escuela Giachino, contó que disfrutó de los payasos y los juegos. Leyla señaló: “Me gustaron todos los juegos porque todos están lindos”, mientras que Eli valoró que la jornada “está bien para pasar un rato con los amigos y compañeros del barrio”.
Los próximos encuentros serán el 7 de septiembre en barrio Anacleto Medina y el 13 de septiembre en Bajada Grande.