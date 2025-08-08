Paraná celebró el Día de la Niñez con una jornada inclusiva organizada por el Iprodi
En la plaza Elio Leyes de Paraná se llevó a cabo este viernes una jornada recreativa e inclusiva organizada por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). La actividad reunió a niños, niñas, adolescentes y sus familias en una mañana repleta de juegos, arte, deporte y música, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.
Bajo el lema de promover el derecho al juego y garantizar el acceso universal a propuestas culturales y recreativas, la iniciativa ofreció juegos deportivos, talleres de arte y pintura, y momentos de baile y música que incentivaron la participación colectiva.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, junto al titular del Iprodi, Diego Vélez, la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, y la coordinadora general del organismo, Sabina Carrivale, acompañaron la jornada. También participaron autoridades municipales, referentes de organizaciones sociales y vecinos de la zona, quienes valoraron la creación de espacios abiertos, accesibles e inclusivos para todas las infancias.