Paraná celebró el cierre de la campaña educativa y solidaria “Botellas que Construyen Futuro”
Este lunes, Paraná fue escenario de la jornada de cierre de la propuesta educativa y solidaria de reciclaje que busca concientizar a los más chicos sobre la importancia del cuidado ambiental. Participaron escuelas y jardines cuyos alumnos llevaron las botellas plásticas recolectadas en las últimas semanas.
La campaña reunió más de un millón de botellas
La actividad fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y el Consejo General de Educación (CGE). Durante el encuentro, referentes del Parque Ambiental de Crespo brindaron una charla educativa explicando el recorrido del ladrillo PET (polietileno tereftalato), desde la botella reciclada hasta su transformación en un material apto para construir aulas y espacios comunitarios.
En ese marco, Colello destacó: “Con esta propuesta, el Estado provincial impulsa un modelo educativo y ambiental que demuestra cómo, a través de pequeños gestos cotidianos, se pueden alcanzar grandes transformaciones y construir un futuro más sustentable junto a las nuevas generaciones”.
Por su parte, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, remarcó: “Logramos llegar a la meta de un millón de botellas en solo 90 días, completamos la etapa de recolección y comenzamos la producción de 36.000 ladrillos. Esto se suma al proceso de llamado a licitación, que avanza de manera positiva. Gracias a la participación de los entrerrianos alcanzamos un primer hito”.
Asimismo, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, señaló: “Esta acción no solo promueve el reciclaje, también enseña a nuestros jóvenes sobre la responsabilidad ambiental. Ver a los niños involucrados en el reciclaje nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando en esta materia”.
Una campaña que movilizó a toda la provincia
La iniciativa contó con la participación de la comunidad educativa y social en diversas localidades de Entre Ríos, con puntos de recolección en General Ramírez, Libertador San Martín, Crespo y Paraná. Gracias al compromiso de escuelas, jardines, instituciones y familias, la campaña alcanzó un hito histórico en botellas PET recolectadas, que serán destinadas a la producción de ladrillos PET.
La secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, enfatizó: “La participación y el compromiso ciudadano son claves para lograr transformaciones reales. Impulsamos políticas públicas pensadas junto a la sociedad, con perspectiva sostenible, que se traducen en obras concretas que mejoran la vida cotidiana y construyen futuro entre todos”.
Construcción con impacto
El proyecto piloto se llevará adelante en la Escuela Nº 105 Patria Libre, de Crespo, donde se construirán tres aulas, una sala de profesores y un módulo sanitario utilizando este material innovador.