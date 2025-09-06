Paraná celebró con un festival cultural la reapertura del Centro Cultural Juan L. Ortiz
El Centro Cultural Juan L. Ortiz reabrió oficialmente sus puertas con un festival artístico y cultural que convocó a vecinos de Paraná y la región. La obra integral de remodelación fue concretada con fondos del Estado municipal, y la intendenta Rosario Romero destacó que “este centro cultural va a ser el motor de todo un distrito”.
El evento se enmarcó en la conmemoración del aniversario del fallecimiento de Juan Laurentino Ortiz, más conocido como Juanele, poeta entrerriano nacido en Puerto Ruiz (Gualeguay) y fallecido en Paraná el 2 de septiembre de 1978.
“Un motor cultural para la ciudad”
Durante la reinauguración, Romero recordó la historia del edificio: “Esto tiene una historia que va de la mano de su iniciador, Don Humberto Cayetano Varisco, que pidió a Nación la transferencia de este inmueble y lo rescató como sala cultural. El intendente Adán Bahl inició la remodelación con fondos provinciales, pero cuando asumimos no tuvimos esos recursos. Entonces decidimos continuarla con fondos 100% paranaenses”.
La presidenta municipal agregó que el proyecto incluyó obras complementarias en Racedo, luminarias y la renovación de la rotonda: “Este centro cultural será el motor de un distrito cultural que se completará con una plaza en construcción sobre avenida Ejército”.
Voces de la cultura local
Artistas locales celebraron la reapertura del espacio. Carlos Vicentín, director de la obra Estación Curupí, señaló: “Es un coloso de la cultura paranaense que ha quedado muy lindo. Espero lo podamos cuidar y hacer crecer entre los artistas”.
“Estamos muy felices; era algo que esperábamos hace mucho. Recuperar un espacio así es clave para la comunidad artística”, expresó Verónica Spahn, del grupo Saltimbanquis.
La actriz Clarisa Benetti sostuvo: “Es una verdadera felicidad, sobre todo por el contenido de la historia que queremos contar. Es muy importante que se haya significado este espacio como un centro cultural”.
Reconocimiento a Carlos “Negro” Aguirre
La música tuvo un lugar especial con la presentación del pianista y compositor Carlos “Negro” Aguirre, quien cautivó al público con su repertorio. La intendenta Romero le entregó un decreto que lo declara Personalidad Destacada de Paraná, además de un obsequio como reconocimiento a su trayectoria. “Fue muy emocionante, no me lo esperaba. Está hermoso cómo ha quedado el lugar”, dijo Aguirre.
También se presentó el músico Chango Pirola con su espectáculo Juaneleanas, que rescata el poemario de Juanele. “Militar la entrerrianía desde su poesía es muy significativo. Generar encuentros culturales es una forma de resistencia”, subrayó.
El cierre estuvo a cargo del Coro Varietales, dirigido por Jesús Galliussi, quien destacó: “Es muy importante que haya un espacio nuevo en la ciudad con todas las posibilidades que brinda”.
Agenda para este sábado 6 de septiembre
- 16:00 – Ballet folklórico Angirú (anfiteatro).
- 17:00 – Espectáculo infantil Montoto y Magoya. Te juego un cuento.
- 18:00 – Acto central: lecturas de escritores locales en homenaje a Juanele, descubrimiento de placas, reconocimiento a familiares, plantación de un sauce y entrega de plantines.
- 19:00 – Coro Taller de Murga estilo uruguayo, Coro de la Ciudad y Taller de Canto Comunitario.
- 20:00 – Espectáculo musical con Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo.
Durante toda la jornada habrá instalación poética, proyecciones, feria, foodtrucks, intervenciones artísticas y música en vivo en los exteriores.